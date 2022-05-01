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Компании из Красноярска, Уфы и Югры присоединились к Нефтегазовому кластеру Тюменской области

Экономика, 18:23 31 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть компаний из Тюмени, Красноярска, Уфы и Югры присоединились к Нефтегазовому кластеру Тюменской области в мае. Новыми резидентами стали производители оборудования для ТЭК, проектно-изыскательские и учебные центры, сообщает ассоциация.

В их числе три предприятия из Тюмени. Научно-производственное объединение "Базовое машиностроение" является производителем и поставщиком запасных частей для газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, изготавливает полнокомплектные компрессорные установки для компримирования воздуха и газов.

"ПКБ АСУ-нефть" оказывает услуги по комплексной автоматизации нефтегазодобывающих производств. Еще одна компания из Тюмени - учебный центр "КСА ДОЙТАГ Раша" - специализируется на повышении квалификации в сфере бурения нефтяных и газовых скважин.

Новый резидент Нефтегазового кластера из Уфы - "ПКФ "ГЕО Инжиниринг" - выполняет геофизическое исследование нефтяных и газовых скважин с применением современного высокотехнологичного оборудования.

А "Партнеры Красноярск" осуществляет комплексное обслуживание вахтовых посёлков – питание, уборка, эксплуатация зданий и оборудования в отдаленных регионах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями.

Крупный проектно-изыскательский центр "Югорский проектный институт" реализует сложнейшие промышленные нефтегазовые и гражданские проекты на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Выполняет все виды инженерных изысканий и обеспечивает контроль на всех этапах реализации проекта, включая согласования и прохождение экспертизы.

Напомним, что в ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" насчитывается уже более 70 промышленных компаний из 12 российских регионов.

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# импортозамещение , нефтегазовый кластер , ТЭК

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