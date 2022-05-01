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Тоболяк украл с чужого счета около 8 тысяч рублей, но сам остался без денег

Происшествия, 17:39 31 мая 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Около восьми тысяч рублей похитил тоболяк с банковской карты случайного знакомого. Однако воспользоваться чужими деньгами злоумышленник не смог - вся сумма была автоматически списана с его счета на погашение долгов, сообщает УМВД Тюменской области.

В полицию Тобольска обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный украл с его счета 7 тыс. 700 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что в день кражи потерпевший распивал спиртное. Выйдя на улицу, он у подъезда познакомился с мужчиной, который попросил у него телефон, чтобы позвонить дочери.

Пока новый знакомый звонил родственнице, заявитель уснул на лавке. На следующий день потерпевший пошел к банкомату снять денег, но оказалось, что баланс карты составляет всего 15 рублей.

Оперативники задержали ранее судимого 45-летнего тоболяка и доставили его в отдел полиции. Задержанный свою вину признал и рассказал, что воспользовался моментом и, пока хозяин телефона спал, перевел его деньги на свой банковской счет.

Но похищенные средства были у него списаны в счет погашения долгов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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