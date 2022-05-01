Сервис по заказу еды из ресторана по QR-коду разработали тюменские программисты

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сервис создания электронного меню и сайта доставки для ресторанно-гостиничного бизнеса Easy QR работает в Тюмени в двух режимах — заказ по QR-коду и социальных сетях заведения. Идея его создания возникла в пандемию, а реализовалась с началом действия антироссийских санкций.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал автор проекта, молодой предприниматель Александр Вилисов.

"Идея его создания мне пришла после коронавируса, когда почитал новости и понял, что в Китае таким способом людей начали запускать в рестораны. Они получали код, смотрели меню, заказывали еду и так меньше контактировали с людьми. А в 2022 году украинский сервис, который использовали во многих российских ресторанах, ушел из нашей страны. И получается, что сейчас мы активно его замещаем", — говорит программист.

В России сервис Easy QR используют 14 заведений, в Тюмени — пять. Это Malina Bar, "Публика", "Винный бар", The Дым и "Завтрак". В любом из них, не дожидаясь официанта, можно отсканировать смартфоном QR-код, который расположен на каждом столике, и сделать заказ, оплатив его онлайн. Таким образом, по словам предпринимателя, они экономят время и деньги как бизнесменов, так и посетителей.

"Это не отдельное приложение, его не надо дополнительно скачивать и устанавливать. Просто навести камеру и в браузере откроется меню. Мы это сделали в большей части для высоконагруженных ресторанов. Например, ты приходишь в обед, у тебя ограниченное время, а к тебе не просто не успевают подойти, чтобы принять заказ, даже меню не могут принести. И второй момент — если ресторан только открылся и еще не успел нанять полный штат, сервис, думаю, станет спасением", - отметил тюменский предприниматель.

В планах у Александра и его команды интегрировать сервис в Iiko летом. Это единая система для управления складом, кухней, доставкой, персоналом, финансами и другими процессами в ресторане. С ней работает около 90% ресторанов в России.

Ближе к осени разработчики добавят CRM-систему, чтобы у каждого пользователя был личный кабинет, а у предпринимателя база клиентов. Также до конца года в Easy QR появятся системы "Счастливые часы", "Бизнес ланч" и голосовой помощник.

"Робот сможет посоветовать клиенту, что заказать из меню. Обычно же люди у официантов спрашивают, а дома, например, уточнять не у кого. Вот он и поможет определиться с заказом", — подчеркнул Александр Вилисов.

Напомним, основатель сервиса прошел отбор в первый поток Тюменской школы креативных индустрий.

Виктория Макарова