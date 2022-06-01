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Евгений Заболотный поздравил тюменцев с международным Днем защиты детей

Политика, 09:46 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для более 100 тыс. юных тюменцев начались летние каникулы. Уверен, что пройдут они активно и насыщенно: в областном центре для этого созданы все условия.

Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя жителей с международным Днем защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня.

"Дети – это воплощение добра, искренности и наших надежд. Мы стремимся, чтобы они чаще улыбались, чувствовали любовь и поддержку, справлялись с трудностями, - отметил он. - Внимание и забота, которые ребята ощущают в семьях, помогут им вырасти умными, отзывчивыми и добрыми людьми, берегущими родной край".

Председатель городской думы напомнил, что мы ответственны за то, чтобы каждый ребенок мог проявить свои таланты и способности, получить достойное образование, реализовать себя в жизни.

"Депутаты благодарят педагогов и наставников, делящихся опытом, отдающих частичку своей души школьникам и воспитанникам детских садов. Крепкого вам здоровья, мира, добра и благополучия!", - добавил он.

Евгений Заболотный от лица депутатов пожелал ребятам и их родителям солнца и тепла, ярких впечатлений, отличного настроения, веры в себя и осуществления всех замыслов.

Николай Ступников

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