Тюменские блогеры и предприниматели расскажут о своем деле на "Шоу коротких историй"
"Первопроходцы" станут темой нового "Шоу коротких историй", который начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 8 июня в 19 часов.
В 32-й серии известные предприниматели, блогеры и деятели культуры расскажут истории о том, как трудно или легко начинать свои проекты, когда у тебя нет конкурента в своем городе.
В список выступающих вошли наставник по монетизации соцсетей и развитию личного бренда, автор курсов, блогер Светлана Захарова, автор музыки к фильмам Кирилл Бородулев, креативный директор семейного предприятия "Миротекс" Светлана Савина и другие.
Возрастное ограничение: 18+. Стоимость — рекомендуемый донат 350 рублей. Зарегистрироваться можно по ссылке.