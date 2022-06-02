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Тюменские блогеры и предприниматели расскажут о своем деле на "Шоу коротких историй"

Общество, 09:15 02 июня 2022

из сообщества "Шоу коротких историй" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Шоу коротких историй" во ВКонтакте (архив)

"Первопроходцы" станут темой нового "Шоу коротких историй", который начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 8 июня в 19 часов.

В 32-й серии известные предприниматели, блогеры и деятели культуры расскажут истории о том, как трудно или легко начинать свои проекты, когда у тебя нет конкурента в своем городе.

В список выступающих вошли наставник по монетизации соцсетей и развитию личного бренда, автор курсов, блогер Светлана Захарова, автор музыки к фильмам Кирилл Бородулев, креативный директор семейного предприятия "Миротекс" Светлана Савина и другие.

Возрастное ограничение: 18+. Стоимость — рекомендуемый донат 350 рублей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# блогеры , предприниматели , шоу коротких историй

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