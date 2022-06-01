Молодого тоболяка задержали в Тюмени с крупной партией наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закладчика с крупной партией мефедрона, гашиша и экстази задержала полиция в Тюмени. У молодого тоболяка при себе оказалось 50 свертков с наркотиками, сообщает УМВД по Тюменской области, возбуждено уголовное дело.

На ул. Бийской сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на молодого человека, который, увидев полицейских, ускорил шаг и начал что-то искать в своем телефоне. В разговоре он проявлял беспокойство и противоречиво отвечал на вопросы.

Сотрудники полиции приняли решение о досмотре и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у подозреваемого свертки с наркотиками.

Установлено, что задержанный недавно приехал в Тюмень из Тобольска и проживал на съемной квартире так как посчитал, что в другом городе у него будет больше шансов оставаться незамеченным и заниматься распространением запрещенных веществ. Молодой признался также, что сам употребляет наркотики.

В день задержания он забрал из тайника приобретенную удаленным способом партию наркотических веществ и успел сделать 13 закладок. Сотрудники полиции изъяли наркотики из всех тайников. В общей сложности 63 свертка были направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Максимальная санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.