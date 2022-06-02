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Простые способы борьбы с избыточным весом назвала тюменский диетолог

Общество, 08:30 02 июня 2022

vk.com/tmnsportzaryad | Фото: vk.com/tmnsportzaryad

Более половины взрослых жителей Тюменской области страдают от ожирения. С возрастом риск появления избыточного веса только увеличивается.

Такие данные привела главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева.

"В возрастной группе старше 45 лет ожирение встречается у 30 процентов. Индекс массы тела у них - 30, при норме в 24,9. При этом активная борьба с весом зачастую не приводит к хорошим результатам. Самое эффективное – изменить образ жизни", - подчеркнула диетолог.

Физические нагрузки, полезные питание и привычки помогут не только нормализовать вес, но и отсрочить появление заболеваний, которые сопутствуют ожирению.

При этом Елена Дороднева предостерегла и от другой крайности - излишней худобы. Она также чревата последствиями для здоровья. Вес должен быть не всегда низким, но комфортным, считает диетолог.

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# здоровый образ жизни , ожирение

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