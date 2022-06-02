Иван Квитка взял на личный контроль решение ряда вопросов тюменцев

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Депутат Госдумы Иван Квитка провел прием граждан в общественной приемной "Единой России" в Тюмени и взял на личный контроль решение всех вопросов заявителей.

Так, ветеран боевых действий в Чечне попросил парламентария оказать содействие в рамках законодательства. По словам заявителя, после увольнения у него возникли сложности с получением квартиры. Он написал обращение в администрацию Тюмени, чтобы встать в очередь на получение жилья по социальному найму, но получил отказ.

С просьбой о помощи обратился к депутату инвалид детства. Он рассказал, что прописан в доме-интернате. Во время пандемии проживал у знакомой, а сейчас этот дом признан аварийным, и началось активное расселение жильцов. Заявитель решил оформиться в отделение временного проживания "Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации", получил направление. Но возникли проблемы с оформлением медицинской карты.

Обращались к депутату и на другие темы, сообщает Тюменское региональное отделение "Единой России".

Так, жительницу Тобольска интересовали вопросы, связанные с социальными выплатами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявительница предложила внести изменения в законодательство и расширить список льготных категорий для получения бесплатного проезда.

Все вопросы граждан, по словам Ивана Квитки, значимые и актуальные. "Заявителей было много, жизненные ситуации у всех разные. По каждому обозначенному вопросу отправлю официальные запросы в профильные ведомства", — резюмировал депутат.