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Алексей Никуленко из Тобольска призвал земляков помочь милиции Донбасса вещами и деньгами

Политика, 14:20 02 июня 2022

скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Помочь артиллеристам, пехоте и танкистам 11 полка 08818 части народной милиции ДНР призвал земляков тоболяк, рэпер Алексей Никуленко, работающий под псевдонимом Троян, на своей странице в соцсетях. Сбор амуниции и денег объявлен до 6 июня.

Бойцам нужны квадрокоптер, планшет к нему, рации, разгрузки, берцы, камуфляжи, перчатки, ремни, шлемы, бандажи, тепловизорные прицелы, полимерные шины, рюкзаки и армейские паракорды.

Пункт приема организован в Тобольске по адресу: ул. 2-я Северная, дом 33/1, магазин "Охотничий домик" с 10 до 19 часов, в выходные с 15 до 18 часов.

"Можно приносить вещи и деньги на их закупку по оптовым ценам. Также предлагаю написать солдатам письма поддержки. После завершения сбора машина из Тобольска направится в Донецкую народную республику, груз будет передан из рук в руки!", - подчеркнул артист.

Желающие помочь, но не имеющие возможности приехать, могут перевести средства на карту организатора гуманитарной акции.

Алексей Никуленко выразил уверенность в успешном завершении спецоперации и сообщил, что в субботу и воскресенье будет лично помогать на пункте сбора.

Инна Кондрашкина

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# гуманитарная помощь , Донбасс , спецоперация , Тобольск

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