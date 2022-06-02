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Тюменские муравьи торжественно откроют трудовое лето

Общество, 14:10 02 июня 2022

Торжественное открытие "Трудового лета" состоится у здания администрации Тюмени (Первомайская, 20) 3 июня, начало в 11 часов.

Трудовые бригады "Отрядов мэра" поприветствует глава города Руслан Кухарук. Командир сводного отряда отрапортует главе города и почетным гостям о готовности бригад к "Трудовому лету". Затем участники подтвердят ее традиционной клятвой. Завершится церемония открытия творческими номерами от вокальных коллективов Тюмени.

Напомним, что 5 июля 1999 года впервые стартовала программа комплексных мероприятий летней занятости подростков "Отряды мэра", которая сегодня стала брендом города. В 2019 году проект вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса лучших практик самоопределения молодежи Премия "Траектория" при Общественной палате России

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