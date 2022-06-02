  • 2 июня 20222.06.2022четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

АСИ принимает проекты на новый конкурс по четырем направлениям

Общество, 17:31 02 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием проектов в Агентство стратегических инициатив продлится до 30 июня. Отбор проводится по четырем ключевым направлениям: качество жизни, технологии, актуальные навыки, предпринимательство.

Эксперты АСИ помогут авторам прошедших отбор проектов в продвижении, обеспечении коммуникации, организации консультаций и поиске потенциальных партнеров. Кроме того, поддержат в структурировании проектов для конкретного рынка с учетом его особенностей.

Развернутую информацию и условия участия можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агентство стратегических инициатив

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 02.06.2022Президент назвал трассу Москва – Казань - Тюмень крупнейшим проектом дорожного строительства
17:53 02.06.20223 июня - события дня
17:42 02.06.202211 уголовных дел возбуждено в Тюмени по фактам краж крышек канализационных люков
17:31 02.06.2022АСИ принимает проекты на новый конкурс по четырем направлениям