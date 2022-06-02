АСИ принимает проекты на новый конкурс по четырем направлениям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием проектов в Агентство стратегических инициатив продлится до 30 июня. Отбор проводится по четырем ключевым направлениям: качество жизни, технологии, актуальные навыки, предпринимательство.

Эксперты АСИ помогут авторам прошедших отбор проектов в продвижении, обеспечении коммуникации, организации консультаций и поиске потенциальных партнеров. Кроме того, поддержат в структурировании проектов для конкретного рынка с учетом его особенностей.

Развернутую информацию и условия участия можно посмотреть здесь.