Тюменка Виктория Уткина выступит на чемпионате России по функциональному многоборью

| Фото: vk.com/avanpost72 | Фото: vk.com/avanpost72

Курсант центра "Аванпост" Виктория Уткина выступит на чемпионате России по функциональному многоборью в Москве на арене "Салют Гераклион" 4-5 июня, сообщает тюменский центр.

Чемпионат пройдет в пятый раз и соберет более 150 атлетов из 50 городов России. Тюменка Виктория Уткина представит регион в категории "Девушки 16-17 лет". Подготовкой спортсменки занимались педагоги центра "Аванпост" Евгений Утюгов и Павел Трошков.