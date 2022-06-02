В Тюмени бдительный пенсионер разоблачил телефонных мошенников

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Пожилой мужчина в Тюмени едва не стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные позвонили 81-летнему пенсионеру и уверяли, что по вине его внучки произошло ДТП, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мошенники сказали, что пострадавшие в ДТП находятся в больнице. А чтобы договориться с потерпевшими они потребовали у мужчины 600 тысяч рублей. Поле вопроса о том, где внучка, телефон передали девушке, которая плачущим голосом просила о помощи. Мужчина проявил бдительность, прервал разговор и позвонил своим родственникам.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

Тюменцев призывают проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками. Если поступил подобный звонок, то важно прервать разговор, связаться с родственниками и обратиться в полицию.