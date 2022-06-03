Селянин в Тюменской области похитил 50 коров

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 50 коров похитили супруги из с. Заводопетровское Ялуторовского района, ущерб, причиненный односельчанину и местному фермерскому хозяйству, составил около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили полицейские, подозреваемый заметил, что крупный рогатый скот свободно передвигается по селу и пасется на территории населенного пункта. Мужчина разложил корм у заднего двора своего дома, чтобы приманить животных.

Ранее судимый мужчина загнал коров в свой загон, снял с них бирки, связался с фирмой, которая принимает скот, и впоследствии сдал чужих животных. По этой схеме он действовал четыре раза, выручив около 700 тыс. рублей.