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Тюменка устроила в съемной квартире плантацию конопли

Происшествия, 15:52 03 июня 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Почти 10 кг конопли вырастила и заготовила жительница Тюмени. Наркосодержащее растение изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Местную жительницу 1973 года рождения, которая обустроила в арендованной трехкомнатной квартире наркоплантацию, задержали сотрудники уголовного розыска.

Помещения были оборудованы всем необходимым для эффективного выращивания наркосодержащих растений. Чем занимается женщина, собственники жилья не догадывались.

Задержанная рассказала, что занималась заготовкой наркотиков растительного происхождения для себя и своих знакомых. При обыске оперативники изъяли также около 20 гр. гашиша.

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# наркотики , уголовное дело

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