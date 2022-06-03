Юных футболистов "Тюмени" вызвали в сборную России

Полузащитников ФК "Тюмень" Геворга Галстяна и Елизаар Глухова вызвали в юношескую сборную России U-16, которая соберется в Москве 19 июня.

Тренер этой сборной Денис Первушин, сообщает пресс-служба футбольного клуба, недавно был в Тюмени, где смотрел игры финального раунда первенства страны среди футболистов 2006 года рождения. Его выбор пал на техничных полузащитников сибирской команды Геворга Галстяна и Елизара Глухова.

Глухов на том турнире стал лучшим снайпером "Тюмени", забив три мяча в шести матчах. Галстян, обыгрывавший почти всех на своем фланге, отметился одним взятием ворот – от его удара пострадали самарские "Крылья Советов".

Сбор российских юношей в столице продлится до 27 июня.

Команда из юниоров до 16 лет впервые начала собираться в 2008 году, став самой молодой в вертикали российских сборных. Юниоры получают первый опыт выступления против лучших зарубежных сверстников.