Погорельцам в Тюменском районе передадут 35 ящиков одежды

| Фото: группа "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте

Одежду для жителей Тюменского района, пострадавших во время пожаров, передали в центр "Семья" активисты тюменского отделения "Молодой гвардии". За две они собрали 35 ящиков вещей, сообщили в пресс-службе организации.

"От ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области пострадало много людей, сгорели личные вещи, кров. Тюменцы сдавали мужские, женские, детские вещи в ящики добра", - сообщили инициаторы.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Передать вещи можно в пункты приема в ТЦ "Алебашевский базар" (ул. Тимофея Кармацкого, 20), ТЦ ЦУМ (ул. Орджоникидзе, 63а) и штаб "Молодой Гвардии" (ул. Володарского, 47) с 10 часов до 21 часа.