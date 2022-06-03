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Погорельцам в Тюменском районе передадут 35 ящиков одежды

Общество, 18:17 03 июня 2022

группа "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте

Одежду для жителей Тюменского района, пострадавших во время пожаров, передали в центр "Семья" активисты тюменского отделения "Молодой гвардии". За две они собрали 35 ящиков вещей, сообщили в пресс-службе организации.

"От ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области пострадало много людей, сгорели личные вещи, кров. Тюменцы сдавали мужские, женские, детские вещи в ящики добра", - сообщили инициаторы.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Передать вещи можно в пункты приема в ТЦ "Алебашевский базар" (ул. Тимофея Кармацкого, 20), ТЦ ЦУМ (ул. Орджоникидзе, 63а) и штаб "Молодой Гвардии" (ул. Володарского, 47) с 10 часов до 21 часа.

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# Молодая гвардия , погорельцы , Тюменский район

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