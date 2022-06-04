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Тюменская команда выиграла соревнования по картингу в Татарстане

Спорт, 15:47 04 июня 2022

Фото Фонда президентских грантов (архив)

Сборная Тюменской области по картингу заняла первое место в командном зачете на чемпионате и первенстве УФО и ПФО в Татарстане.

Соревнования проходили на картодроме "Аргамак", сообщает "Тюменская область сегодня". Трасса очень сложная, там часто случаются аварии.

"В этом году я собрал все свои силы, все свои умения", - рассказал один из участников гонок, 12-летний тюменский картингист Иван Пазинич. В личном зачете он занят третье место, однако набранные очки стали вкладом в общую победу.

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