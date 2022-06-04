13 кислородных и два газовых баллона вынесли из горящего здания в Тюмени

| Фото: Евгений Бочкарев | Фото: Евгений Бочкарев

Два газовых и 13 кислородных баллонов, 30 автомобилей эвакуировали при пожаре на ул. Ялуторовской в Тюмени 4 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"По оперативным данным пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения", – сообщили в ведомстве.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

| Фото: Евгений Бочкарев | Фото: Евгений Бочкарев

Напомним, пожар на крыше трехэтажного административного здания по ул. Ялуторовской, 33 начался в 8 часов 33 минуты. Густой дым видно в разных районах города.