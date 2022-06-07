Дыхательная гимнастика способствует оздоровлению пациентов центра "Родник"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Дыхательная гимнастика включена в комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений для маленьких пациентов тюменского реабилитационного центра "Родник".

Под руководством опытного врача ЛФК Ирины Фирсовой участники занятия обучаются упражнениям и приемам дыхательной гимнастики по методике А. Стрельниковой.

"Дыхательные упражнения по "Стрельниковой" можно выполнять с 3-4 лет, что позволяет повысить иммунитет, усиливая обменные процессы, а значит, особенно рекомендуется для детей, часто болеющих простудными заболеваниями", - рассказала Ирина Фирсова.

При регулярных занятиях объем легких увеличивается и укрепляется дыхательная мускулатура. У детей, страдающих бронхиальной астмой, снижается частота приступов, сообщили в центре "Родник".

Евгений Бабенко