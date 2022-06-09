  • 9 июня 20229.06.2022четверг
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ректор тюменского вуза считает, что только единство поможет преодолеть трудности

Политика, 17:45 09 июня 2022

предоставлено Вероникой Ефремовой | Фото: предоставлено Вероникой Ефремовой

Каждый из нас понимает, что любые трудности преодолимы только тогда, когда мы едины, заявила ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

"Наша приоритетная задача в условиях происходящих на Украине событий, кроме обеспечения непрерывности учебного процесса, оставаться надежной опорой для экономики страны, наших студентов как иностранных, так и российских", - подчеркнула она.

По словам ректора, именно университет является интеллектуальным фундаментом государства, на котором воспитывается достойный кадровый резерв России. А главной его ценностью было и остается взаимопонимание между преподавателями и студентами, их доверие друг к другу и совместная проектная, научно-исследовательская работа.

Напомним, 9 мая 2022 года президент Путин подписал указ о том, что дети военнослужащих и сотрудников силовых структур РФ, погибших и раненых в ходе специальной военной операции на Украине, смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов по специальной квоте.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , спецоперация , Тюменский индустриальный университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 09.06.2022Ректор тюменского вуза считает, что только единство поможет преодолеть трудности
15:52 08.06.2022Федор Попов: российские военные защищают жизнь мирных граждан на Донбассе и в России
14:53 07.06.2022Владимир Агапов: нельзя недооценивать мощь гимна России
11:36 07.06.2022Владимир Якушев поручил взять на контроль вопросы безопасности на водоемах