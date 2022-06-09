Ректор тюменского вуза считает, что только единство поможет преодолеть трудности
Каждый из нас понимает, что любые трудности преодолимы только тогда, когда мы едины, заявила ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.
"Наша приоритетная задача в условиях происходящих на Украине событий, кроме обеспечения непрерывности учебного процесса, оставаться надежной опорой для экономики страны, наших студентов как иностранных, так и российских", - подчеркнула она.
По словам ректора, именно университет является интеллектуальным фундаментом государства, на котором воспитывается достойный кадровый резерв России. А главной его ценностью было и остается взаимопонимание между преподавателями и студентами, их доверие друг к другу и совместная проектная, научно-исследовательская работа.
Напомним, 9 мая 2022 года президент Путин подписал указ о том, что дети военнослужащих и сотрудников силовых структур РФ, погибших и раненых в ходе специальной военной операции на Украине, смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов по специальной квоте.
Инна Кондрашкина