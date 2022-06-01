Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Днем России

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева

День России - особенный день. Он знаменует многовековой путь нашего Отечества - его победы и достижения, трудовые и ратные подвиги нашего народа, открытия учёных, творчество писателей, деятелей культуры и искусства.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, поздравляя жителей округа с праздником.

"Главная наша сила - это трудолюбивые, талантливые и щедрые люди. Мы любим свою Родину. И готовы противостоять любым вызовам. Они выпадали на долю каждого поколения. Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз - вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков. С праздником, друзья!" - сказал Владимир Якушев.