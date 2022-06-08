Баллистическую защиту российского производства установит ЮТэйр на вертолеты Ми-8

| Фото: ЮТэйр | Фото: ЮТэйр

"ЮТэйр-Вертолетные услуги" станет первой гражданской авиакомпанией, которая установит баллистическую защиту на вертолеты МИ-8АМТ.

Броневая система появится на вертолетах компании для применения в рамках гуманитарных миссий ООН, сообщает авиаперевозчик.

Систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ разработала "Вертолетная сервисная компания" (ВСК) холдинга "Вертолеты России", который входит в Госкорпорацию Ростех.

В основе баллистической защиты - отечественный композиционный материал, разработанный на предприятии НПП "Металл-Композит". Материал позволил создать броневую систему, отличающуюся от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

Для технологии характерна простота в использовании и установке, она гарантирует высокий уровень безопасности, в том числе защиту членов экипажа и пассажиров от попадания пуль стрелового оружия вплоть до калибра 7,62 мм. Значительными преимуществами брони являются возможность ее использования в различных климатических условиях при диапазоне температур от – 50 до + 50 градусов, устойчивость к коррозии и износу. Материал не горит и не поддается горению.

Комплект композитной брони обеспечивает защиту грузовой кабины и кабины пилотов, при этом его вес не превышает 230 кг.

Созданием системы занимался сертифицированный разработчик авиационной техники – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ), входящий в холдинг "Вертолеты России". По результатам опытно-конструкторских работ разработан и введен в действие бюллетень. В настоящее время идет производство баллистической защиты по разработанным НАРЗ лекалам, которые полностью соответствует требованиям ООН по работам в рамках миротворческих миссий.