Александр Моор передал в роддом Краснодона наборы пинеток и шапочек от серебряных волонтеров

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Наборы пинеток и шапочек для новорожденных от тюменских серебряных волонтеров передал губернатор Тюменской области Александр Моор в роддом Краснодона во время поездки в Луганскую народную республику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Хочу, чтобы вы знали имена этих добрых и заботливых людей. Уважаемые Гульфира Анваровна, Нурия, Раиса Алексеевна, ваше поручение выполнил! Наборы вручил", - написал глава региона.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Молодая мама из Краснодона Елена Быкадорова попросила передать большое спасибо. Тепло сердец серебряных волонтеров теперь будет согревать ее дочку Киру.

Как отметил Александр Моор, врачи в роддоме Краснодона работают в спартанских условиях. Возможности очень ограничены, но доктора все делают с оптимизмом.

"Еще от всех тюменцев передал партию медикаментов. Пригласил главврачей городской больницы и роддома посетить Тюмень, обменяться опытом. Нам есть чему поучиться друг у друга. Дальше будем идти вместе!" - заключил губернатор.