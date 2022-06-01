Тюменский вуз три года сотрудничает с Луганской госакадемией
Тюменский государственный институт культуры в течение трех лет сотрудничает с Луганской госакадемией культуры и искусств им. Матусовского. Соглашение о сотрудничестве в вопросах науки, творчества, образования подписано на пять лет, рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Омельченко.
Он добавил, что изменились правила приема в институт в рамках кампании 2022-2023 года, определена квота для лиц, выполняющих свой служебный долг на Украине. Для них созданы особые условия.
Также, по словам Игоря Омельченко, на уровне правительства РФ и профильных министерств принято решение об оказании всесторонней помощи и поддержки студентам Донбасса и Украины в части возможности приема, перевода, сопровождения и других важных вопросов.
"К каждому будем подходить индивидуально, дифференцированно", - подчеркнул он.
Омельченко выразил поддержку решениям президента и отметил, что для него как для человека, родившегося в Советском союзе, жители России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик – единый народ, который объединяет русский язык.
Инна Кондрашкина