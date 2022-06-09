У тюменских родителей есть неделя на покупку путевок в детские лагеря с кешбэком

| Фото: vk.com/rebyachka | Фото: vk.com/rebyachka

Окно продаж по программе закроется в ночь с 14 на 15 июня. По программе уже куплено более 550 тыс. путевок, а загрузка в лагерях-участниках составляет более 90 %.

Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале правительства России.

"Большая часть путевок уже продана, мы закрываем окно продаж по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть целая неделя, чтобы это сделать", – отметила Зарина Догузова

На данный момент почти все средства, выделенные на программу в 2022 году, а это 7,5 млрд рублей, возвращены на банковские карты родителей в виде кешбэка. Он составляет 50% от потраченной на путевку суммы.

Напомним, что отправить ребенка на отдых и получить кешбэк можно до конца сентября. Программой не предусмотрены ограничения на количество смен.