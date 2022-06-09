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В Тюменской области по программе детского кешбэка доступны еще 2 тысячи путевок

Общество, 12:40 09 июня 2022

vk.com/rebyachka | Фото: vk.com/rebyachka

Более 7 тысяч путевок продано в Тюменской области по программе детского кешбэка с 31 марта. Доступны еще 2 тысячи путевок.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в департаменте социального развития Тюменской области 9 июня.

Узнать о наличии путевок и условиях участия в программе детского кешбэка можно на едином сайте оздоровительных лагерей. Всего 19 загородных центров и лагерей Тюменской области участвуют в этом проекте.

Родителям стоит поторопиться с выбором, так как программа завершается на следующей неделе, добавили в региональном департаменте соцразвития.

Напомним, в 2021 году тюменские родители по системе кешбэка приобрели более 7 тыс. путевок.

Отметим, что ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что на данный момент почти все средства, выделенные на программу в 2022 году, а это 7,5 млрд рублей, возвращены на банковские карты родителей в виде кешбэка. Компенсация составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Количество смен для одной семьи не ограничено.

Оксана Корнеенкова

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# департамент социального развития Тюменской области , детские лагеря , кешбэк

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