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Тобольская школа искусств открывает летний музыкальный сезон

Общество, 17:34 09 июня 2022

департамент по культуре и туризму|Тобольск во ВКонтакте | Фото: департамент по культуре и туризму|Тобольск во ВКонтакте

Классическую музыку в живом исполнении можно послушать в Тобольске в рамках Летнего музыкального сезона 10 и 17 июня. Начало в 17 часо, вход свободный, сообщает департамент по культуре и туризму администрации города.

В музыкальной программе участие примут победители всероссийских и международных конкурсов, ученики и преподаватели детской школы искусств имени А. А. Алябьева.

При хорошей погоде мероприятие состоится на площадке возле школы искусств по ул. Челюскинцев, стр. 1, при плохой – в здании.

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# детская школа искусств , музыка , Тобольск

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