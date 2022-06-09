Тобольская школа искусств открывает летний музыкальный сезон

| Фото: департамент по культуре и туризму|Тобольск во ВКонтакте | Фото: департамент по культуре и туризму|Тобольск во ВКонтакте

Классическую музыку в живом исполнении можно послушать в Тобольске в рамках Летнего музыкального сезона 10 и 17 июня. Начало в 17 часо, вход свободный, сообщает департамент по культуре и туризму администрации города.

В музыкальной программе участие примут победители всероссийских и международных конкурсов, ученики и преподаватели детской школы искусств имени А. А. Алябьева.

При хорошей погоде мероприятие состоится на площадке возле школы искусств по ул. Челюскинцев, стр. 1, при плохой – в здании.