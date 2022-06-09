В регионах УФО снижается число межнациональных конфликтов

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

В регионах Уральского федерального округа в результате принимаемых мер снижается число межнациональных конфликтов. К такому выводу пришли участники окружного семинара-совещания по вопросам национальной политики, которое состоялось 9 июня в Челябинске, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО Владимира Якушева.

Участие в совещании, которое прошло под председательством Владимира Якушева и заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова, принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Открывая обсуждение, Владимир Якушев отметил, что специальная военная операция еще раз показала единство многонационального народа России. На Украине, в ДНР и ЛНР вместе сражаются представители разных национальностей. Все они проявляют мужество и героизм.

"Налицо отторжение людьми всех форм нацизма и национализма. И это – знаковый результат государственной национальной политики. Поэтому важно повышать ее эффективность, отвечая на текущие и перспективные вызовы. В Уральском федеральном округе работа в этом направлении продолжается", - отметил полпред.

В регионах округа приняты стратегии либо концепции реализации государственной национальной политики, утверждены программы и планы мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Также приняты меры для повышения статуса и эффективности консультативных органов по вопросам национальной политики, котоыре возглавляют губернаторы.

Кроме того, финансируются программные мероприятия в сфере национальной политики. В 2022 году на эти цели выделено 235 млн рублей. Оказывается грантовая поддержка проектам по гармонизации межэтнических отношений. В 2021 году ее получили свыше 250 проектов.

Все эти меры позволили снизить число межнациональных конфликтов, отработать и усовершенствовать алгоритм их оперативного урегулирования.

Магомедсалам Магомедов остановился на конкретных задачах по реализации стратегии государственной национальной политики России на текущем этапе. Свое мнение и предложения по этому вопросу высказали и главы субъектов Уральского федерального округа.

По итогам семинара-совещания приняты решения, направленные на укрепление межнационального мира в округе.