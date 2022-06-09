Горячая линия для самозанятых и предпринимателей открылась в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для самозанятых и предпринимателей открылась на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области, сообщает пресс-служба учреждения.

Все желающие могут получить консультацию генерального директора Фонда Алексея Мартына. Для этого необходимо направить свой вопрос в специальном разделе по ссылке. Далее обращение автоматически поступит на почту Алексея Мартына, после чего он даст подробный ответ.

"Нам очень важно чтобы самозанятым и предпринимателям было удобно и комфортно пользоваться нашими услугами. Для этого мы непрерывно совершенствуем наши внутренние процессы, дорабатываем и запускаем новые финансовые продукты. Оперативная обратная связь поможет нам делать это еще быстрее", - отметили в Фонде микрофинансирования Тюменской области.