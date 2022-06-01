В Тюменском районе выявили незаконный песчаный карьер

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Незаконный песчаный карьер выявлен под селом Кулаково Тюменского района. Дельцы организовали гидронамыв и складирование на двух сельскохозяйственных участках. Площадь нарушенного плодородного почвенного покрова составила более 5 га, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Данные действия нарушают требование статьи 42 Земельного кодекса РФ, приводят к полной потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из оборота", - пояснили в ведомстве.

Несмотря на появление инспекторов, рабочие не остановили добычу. В настоящее время устанавливаются собственники нелегального бизнеса.

Оценить ущерб, нанесенный землям, можно будет по итогам лабораторных исследований проб почвы на агротехнические показатели. В ведомстве отметили, что сбор материалов о выявленном нарушении продолжается.