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В Тюменском районе выявили незаконный песчаный карьер

Общество, 13:19 10 июня 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Незаконный песчаный карьер выявлен под селом Кулаково Тюменского района. Дельцы организовали гидронамыв и складирование на двух сельскохозяйственных участках. Площадь нарушенного плодородного почвенного покрова составила более 5 га, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Данные действия нарушают требование статьи 42 Земельного кодекса РФ, приводят к полной потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из оборота", - пояснили в ведомстве.

Несмотря на появление инспекторов, рабочие не остановили добычу. В настоящее время устанавливаются собственники нелегального бизнеса.

Оценить ущерб, нанесенный землям, можно будет по итогам лабораторных исследований проб почвы на агротехнические показатели. В ведомстве отметили, что сбор материалов о выявленном нарушении продолжается.

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# незаконная добыча , Россельхознадзор

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