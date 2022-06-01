Избиркомы Тюменской области и Ямала подписали соглашение о проведении выборов

| Фото: tumentoday.ru | Фото: tumentoday.ru

Соглашение об организации, подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 подписали председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин и председатель Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт 10 июня.

"9 июня принято решение о проведении в единый день голосования 11 сентября дополнительных выборов депутата областной думы, - пояснил Игорь Халин. – Суть, подписанного соглашения в том, что Избирательная комиссия Тюменской области, исходя из норм и областного и федерального законодательства, часть своих полномочий делегирует коллегам из округов".

В основу соглашения, по словам Халина, положен не только областной закон о выборах, но и договор об условиях и порядке проведения выборов областной думы, подписанный губернаторами и главами Законодательных собраний всех самостоятельных субъектов федерации.

Соглашение небольшое, но каждый раз оно обновляется в связи с тем, что изменяется федеральное законодательство о выборах. В частности, в нынешнее соглашение вошли положения о мобильном избирателе, системе, которая позволяет любому избирателю открепиться заранее со своего избирательного участка и прикрепиться к тому, где ему удобно будет проголосовать в день выборов. А также введение ответственности за незаконную агитацию в сети Интернет.

Подписанное соглашение, по словам Андрея Гиберта, подписывается не первый раз.

"В голосовании на дополнительных выборах депутата областной думы примут участие жители Надымского района и города Новый Уренгой. Это 115 тысяч избирателей, - пояснил он. – Это почти треть населения округа. И надо, чтобы выборы прошли организованно и четко".

То, как проходит процедура голосования, по словам заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского, в дальнейшем будет влиять на дальнейшую жизнь и тех людей, которые избирали и тех, кто будет избран.

"Поэтому выборы должны проходить открыто и не должны оставлять никаких сомнений в их легитимности, - отметил он. - И в этом у нас никаких сомнений нет. Опыт взаимодействия избирательных комиссий Тюменской области Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов насчитывает уже более 20 лет. С 2001 года проводятся совместные мероприятия и у нас нет никаких сомнений в том, что и в этом году выборы продут на высшем уровне".

Дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 были назначены после трагической гибели депутата Тюменской областной Думы, директора детсада "Звездочка" Михаила Пацевича.

Борис Олейник