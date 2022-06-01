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Опыт Тюменской области в цифровой трансформации представлен на IT-форуме в Югре

Экономика, 19:50 10 июня 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Опыт Тюменской области в сфере импортозамещения, развития Smart City и цифровизации ключевых отраслей экономики представлен на XIII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области 10 июня.

"В Тюменской области масштабы цифровой трансформации наращиваются ежегодно, начиная с 2010 года. На сегодняшний день мы реализуем системный подход к развитию ИТ-отрасли, охватывая все важные направления цифровизации региона и применяя отечественные разработки", - подчеркнул заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Выступая в числе экспертов на панельной дискуссии, посвященной импортозамещению в IT, он рассказал о результатах тестирования отечественных платформ, а также о подходах и критериях выбора операционных систем в инфраструктуре органов власти Тюменской области.

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# умный город , цифровизация

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