Опыт Тюменской области в цифровой трансформации представлен на IT-форуме в Югре

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Опыт Тюменской области в сфере импортозамещения, развития Smart City и цифровизации ключевых отраслей экономики представлен на XIII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области 10 июня.

"В Тюменской области масштабы цифровой трансформации наращиваются ежегодно, начиная с 2010 года. На сегодняшний день мы реализуем системный подход к развитию ИТ-отрасли, охватывая все важные направления цифровизации региона и применяя отечественные разработки", - подчеркнул заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Выступая в числе экспертов на панельной дискуссии, посвященной импортозамещению в IT, он рассказал о результатах тестирования отечественных платформ, а также о подходах и критериях выбора операционных систем в инфраструктуре органов власти Тюменской области.