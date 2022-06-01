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155 тюменских легкоатлетов приняли участие в соревнованиях “Шиповка юных”

Спорт, 09:36 11 июня 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

155 тюменских спортсменов от 10 до 15 лет приняли участие в двухдневных городских соревнования по легкой атлетике “Шиповки юных”, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Они продемонстрировали свои силы в беге на 60 метров, прыжках в длину и высоту, метании спортивного снаряда и эстафете.

В личном зачете среди юношей лучшими стали Владимир Юровских, Тимофей Лебедев, Иван Митасов. Среди девушек - Арина Ефименко, Анастасия Збанацкая, Ярослава Лисичкина.

Победители в личном первенстве смогут попасть в состав сборной Тюменской области.

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# легкая атлетика

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