155 тюменских легкоатлетов приняли участие в соревнованиях “Шиповка юных”

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

155 тюменских спортсменов от 10 до 15 лет приняли участие в двухдневных городских соревнования по легкой атлетике “Шиповки юных”, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Они продемонстрировали свои силы в беге на 60 метров, прыжках в длину и высоту, метании спортивного снаряда и эстафете.

В личном зачете среди юношей лучшими стали Владимир Юровских, Тимофей Лебедев, Иван Митасов. Среди девушек - Арина Ефименко, Анастасия Збанацкая, Ярослава Лисичкина.

Победители в личном первенстве смогут попасть в состав сборной Тюменской области.