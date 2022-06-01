Тюменцев приглашают поучаствовать в трех флешмобах, посвященных Дню России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюмени предлагают принять участие в праздничных флешмобах, посвященных Дню России.

В акции “Окна России” жителям областной столицы предлагают украсить окна триколором, цветами, картинами патриотической направленности. Фотографию композиции с комментариями нужно выложить во Вконтакте с хэштегом #ОкнаРоссии.

Во флешмобе #ФлагиРоссии нужно установить флаг страны на окнах, балконах или сделать с ними фото. Снимок также необходимо опубликовать в соцсети.

В третьей акции #РоссияРисует тюменцы могут нарисовать на асфальте триколор или композицию с ним. Можно использовать любые материалы. Затем сфотографировать, выложить во Вконтакте и передать эстафету друзьям, сообщает издание Вслух.ру.