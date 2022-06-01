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Тюменцев приглашают поучаствовать в трех флешмобах, посвященных Дню России

Общество, 11:32 11 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюмени предлагают принять участие в праздничных флешмобах, посвященных Дню России.

В акции “Окна России” жителям областной столицы предлагают украсить окна триколором, цветами, картинами патриотической направленности. Фотографию композиции с комментариями нужно выложить во Вконтакте с хэштегом #ОкнаРоссии.

Во флешмобе #ФлагиРоссии нужно установить флаг страны на окнах, балконах или сделать с ними фото. Снимок также необходимо опубликовать в соцсети.

В третьей акции #РоссияРисует тюменцы могут нарисовать на асфальте триколор или композицию с ним. Можно использовать любые материалы. Затем сфотографировать, выложить во Вконтакте и передать эстафету друзьям, сообщает издание Вслух.ру.

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# День России , триколор , флешмоб

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