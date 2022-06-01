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Пожилые мужчина и женщина погибли в пожаре в с. Огнево Казанского района

Происшествия, 13:13 11 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание частного жилого дома произошло в с. Огнево Казанского района в ночь на 11 июня. При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает региональное МЧС.

Огонь повредил жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади в 128 кв.м. Сотрудники структуры предполагают, что возгорание произошло из-за неисправной работы осветительной электросети на веранде дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и семь человек.

Следователи Ишимского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия, назначили пожарно-техническую судебную экспертизу, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# Казанский район , пожар

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