Пожилые мужчина и женщина погибли в пожаре в с. Огнево Казанского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание частного жилого дома произошло в с. Огнево Казанского района в ночь на 11 июня. При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает региональное МЧС.

Огонь повредил жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади в 128 кв.м. Сотрудники структуры предполагают, что возгорание произошло из-за неисправной работы осветительной электросети на веранде дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и семь человек.

Следователи Ишимского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия, назначили пожарно-техническую судебную экспертизу, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.