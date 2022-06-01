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О нарушениях своих трудовых прав тюменцы могут сообщить в прокуратуру области

Общество, 14:17 13 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав и безработице проведут в прокуратуре Тюменской области 14 и 15 июня. Получить консультацию можно с 10 утра до 16 часов 30 минут, с 13 до 14 часов перерыв, сообщают в ведомстве.

Также принимают звонки о нарушениях прав предпринимателей, увеличения роста цен на продукты питания, лекарства, медицинские изделия, невыплате пенсии, пособий на детей и иных выплат.

В случае нарушения прав взрослого населения звонить по тел.: 8 (3452) 27-04-51 и 27-04-53. В случае нарушения прав детей обращения принимаются по тел.: 8 (3452) 27-04-68.

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# горячая линия , прокуратура Тюменской области

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