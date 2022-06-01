Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов открыл виртуальный офис

| Фото: Михаил Мельцер | Фото: Михаил Мельцер

Виртуальный офис на 3D-платформе MozillaHubs открыл Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов 10 июня. Резиденция может вместить до 50 гостей одновременно, сообщает тюменское агентство развития креативных идей.

Площадка в дальнейшем станет центром проведения массовых мероприятий, встреч, переговоров и консультаций.

Организация также приглашает к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере nft и метавселенных.