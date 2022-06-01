  • 13 июня 202213.06.2022понедельник
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов открыл виртуальный офис

Общество, 15:41 13 июня 2022

Михаил Мельцер | Фото: Михаил Мельцер

Виртуальный офис на 3D-платформе MozillaHubs открыл Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов 10 июня. Резиденция может вместить до 50 гостей одновременно, сообщает тюменское агентство развития креативных идей.

Площадка в дальнейшем станет центром проведения массовых мероприятий, встреч, переговоров и консультаций.

Организация также приглашает к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере nft и метавселенных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# виртуальная реальность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:41 13.06.2022Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов открыл виртуальный офис
15:16 13.06.2022Тюменцы обсудят фильм "Вы инопланетянин?" с его создателями
14:17 13.06.2022О нарушениях своих трудовых прав тюменцы могут сообщить в прокуратуру области
14:11 13.06.2022Каждому четвертому тюменцу нужно четыре недели для полноценного отдыха