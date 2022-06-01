В Тюменской области за сутки автоинспекторы остановили 56 пьяных водителей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

56 пьяных водителей отстранили инспекторы от управления автомобилем за 12 июня. Это антирекорд 2022 года, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

27 автомобилистов задержали, 29 отстранили от управления транспортом.

В Тюмени поймали 21 водителя. Один из них — тюменец за рулем "Форд Фокуса", возвращавшийся с подругой из гостей. Алкотестер показал 0,80 мг алкоголя на литр. Также оказалось, что водитель уже лишен водительских прав за пьяную езду, но права так и не сдал. Теперь его ждет уголовная ответственность.