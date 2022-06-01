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Тюменским школьникам рассказали о главных этапах многоквартирного домостроения

Экономика, 17:42 14 июня 2022

ГК "Меридиан"

Тюменским 9-классникам во время экскурсии на строительную площадку ГК "Меридиан" рассказали о тенденциях мирового и российского строительства, главных этапах многоквартирного домостроения. Школьники узнали о материалах, с которыми работает девелопер.

По словам генерального директора ГК "Меридиан" Дениса Гулакова, строительная отрасль – одна из самых развивающихся в стране. Требует конкретных знаний и навыков.

"На фоне высокой востребованности жилья и помещений для торгово-промышленной среды, инженеры ПГС являются самыми востребованными специалистами. Они обладают рабочими и управленческими чертами, знают все процессы и технологии изнутри, поэтому способны оперативно отреагировать на сложности и принять эффективное и рациональное решение", - говорит он.

Математический склад ума, внимательность, точность, коммуникативные и организаторский способности – всеми этими качествами должны обладать те, кто решил стать строителем, отмечает Гулаков.

ГК "Меридиан" ГК "Меридиан" ﻿

Кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры строительных конструкций ТИУ Алексей Краев поделился информацией о том, какие предметы нужна сдавать в школе, чтобы поступить на факультет промышленного гражданского строительства, какие дисциплины изучают студенты.

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# строительство , школа , школьники

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