Пропавшего 9 мая в Тюмени мужчину нашли мертвым

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину 1978 года рождения, пропавшего в Тюмени 9 мая, нашли мертвым.

"Тело мужчины обнаружили местные жители вблизи села Кулаково Тюменского района без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту межрайонный следственный отдел проводит проверку", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Людмила Галстян.

Ранее ориентировки с портретом мужчины распространяли в социальных сетях. Сообщалось, что тюменец ушел из СНТ "Суходольное" около 14 часов 9 мая. Его искали полиция и волонтеры.

Инна Пахомова