Тюменец получил восемь лет тюрьмы за то, что забил приятеля насмерть

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

26-летний житель Тюмени нанес многочисленные удары, в том числе с использованием деревянной рамы, 51-летнему знакомому. Последний скончался через несколько дней. Центральный районный суд города вынес приговор по уголовному делу, сообщает региональная прокуратура.

"Судом установлено, что 2 марта 2022 года подсудимый в одной из квартир в Тюмени в ходе ссоры нанёс 51-летнему мужчине множественные удары ногами, руками и деревянной оконной рамой по голове и телу, от которых потерпевший скончался через несколько дней. В рассмотрении дела принял участие первый заместитель прокурора области Руфат Биктимеров", - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.