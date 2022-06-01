Вопросы по благоустройству и ЖКХ чаще всего задают тюменцы депутатам гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Жители Тюмени активно обращаются к депутатам гордумы. За пять месяцев текущего года в гордуму поступило более 950 обращений. Чаще всего тюменцев волнует благоустройство, сфера ЖКХ, информация о мерах социальной поддержки и улучшении жилищных условий.

Так, жильцов дома на ул. Казаровской, 1а волновали изношенные коммуникации в подвале дома. Благодаря помощи депутата Николая Моисеева срок ремонта последних с 2027-2032 годов перенесли на ближайшее время.

После вмешательства депутата Сергея Пыхалова восстановили разрушенную кирпичную кладку фасада многоэтажного дома по ул. Карла Маркса. В настоящее время здание признано аварийным и будет снесено до 2029 года. Жильцы дома переедут в новые квартиры.

А жильцов дома на ул. Космонавтов, 33а беспокоила неухоженная территория. Депутат Александр Григорьев вмешался, и рабочие уже приступили к благоустройству объекта.

Народный избранник Андрей Лазарев обратился в управляющую компанию и попросил понизить порог тамбурной двери, чтобы на улицу мог свободно выходить проживающий в доме инвалид-колясочник. Также была установлена на парковке табличка "Инвалиды". В настоящее время решается вопрос о строительстве пандуса.

Тюменская пенсионерка попросила депутата Александра Яковенко подвести воду к клумбам во дворе дома. Женщина выращивает там цветы, но воду приходилось носить из квартиры. Сейчас в палисадник проведен водопровод.

"Количество обращений граждан ежегодно растет. Это говорит о доверии тюменцев депутатам и оперативном решении проблем", – убежден председатель думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников