Заводоуковские волейболисты вышли в финал всероссийских соревнований

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Заводоуковские спортсмены представят Тюменскую область в финале всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч" в Раменском Московской области 16 июня. Победителей объявят 22 июня, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Они сыграют с 15 командами из разных регионов России. Напомним, что спортсмены в 2021 году также выступили на всероссийском уровне. Они заняли седьмое место.

"Наша задача - выйти из группы в плей-офф, а дальше постараться зацепиться за призовое место. В финале играют сильнейшие команды страны. Будет трудно, но мы постараемся", - сказал тренер ребят Михаил Жевжик.