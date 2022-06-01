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Заводоуковские волейболисты вышли в финал всероссийских соревнований

Спорт, 16:53 15 июня 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Заводоуковские спортсмены представят Тюменскую область в финале всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч" в Раменском Московской области 16 июня. Победителей объявят 22 июня, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Они сыграют с 15 командами из разных регионов России. Напомним, что спортсмены в 2021 году также выступили на всероссийском уровне. Они заняли седьмое место.

"Наша задача - выйти из группы в плей-офф, а дальше постараться зацепиться за призовое место. В финале играют сильнейшие команды страны. Будет трудно, но мы постараемся", - сказал тренер ребят Михаил Жевжик.

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# волейбол , Заводоуковск

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