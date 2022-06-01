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482 млн рублей направят на ремонт магистрали в Тобольске

Экономика, 17:16 15 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

482 млн рублей направят на ремонт магистрали М-8 в Тобольске. Строительство дороги разбито на три этапа и продлится до 2025 года, сообщает администрация города.

По словам заместителя главы города Юрия Вавакина, подрядчик приступает к проведению подготовительных работ на лесополосе, разделяющей 15 и 18 микрорайоны.

"Условно, это первый участок, протяжённостью 800 метров, от проспекта Дзираева с выходом на проспект Чаркова. В этом сезоне подготовим строительную площадку, произведём вырубку, расчистку, земляные работы, а также работы по устройству защиты существующих инженерных сетей. Кроме этого, планируем провести сеть ливневой канализации. Таким образом, по первому участку до конца сезона выполним максимальный объём работ", - сказал он.

В 2023 году на первом участке специалисты завершат обустройство автомобильной дороги, пешеходных тротуаров, велодорожки, возведут четыре остановки с заездными карманами и посадочными площадками. И перекроют автомобильное движение.

Начнутся работы на втором участке - поворот с проспекта Чаркова на автомобильную дорогу регионального значения "Тобольск – Байгора". Т-образный перекрёсток в результате будет преобразован в кольцевую развязку. Работы прибавит существующая теплосеть, проложенная открытым способом, по воздуху. Задача строителей - перенести её в землю.

На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию кольцевой развязки и проведение работ на третьем участке протяжённостью порядка 550 метров: от существующего кольца, на пересечении улиц Неймышева и Знаменского, до нового кольца. Строители проложат сети ливневой канализации. Два остановочных комплекса приведут в нормативное состояние.

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# магистраль , ремонт дороги , Тобольск

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