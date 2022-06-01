Житель Ноябрьска получил условный срок за хранение наркотиков

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Жителя Ноябрьска Меланича Р.М. осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года за хранение наркотических средств в крупном размере.

Причастность Меланича к хранению наркотических средств растительного происхождения в крупном размере установили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность указанного лица пресечена. "Из незаконного оборота изъяты наркотические средства растительного происхождения в крупном размере. По данному факту УМВД России по ЯНАО в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело", - отметили в региональном управлении ФСБ России.

Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал Меланича Р.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.

Специалисты ГБУЗ ТО "Областного наркологического диспансера" отмечают, что смертность среди людей, употребляющих наркотические препараты, связана не только с отравлениями, но и с сопутствующими заболеваниями, к которым относится хроническая сердечная недостаточность, ВИЧ-инфекция. Также это смертность, связанная с падением с высоты, и ДТП, совершенными в состоянии наркотического опьянения.

"Врачам, работающим в поликлиниках, рекомендуют во время приема концентрироваться не только на той патологии, с которой обратился пациент, но и обращать внимание на симптоматику, которая не вполне укладывается в общую картину заболевания. Чем раньше мы выявляем этих людей, тем больше будет результатов: кого-то можно полечить, кому-то спасти жизнь", - подчеркивают эксперты.