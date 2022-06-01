10 кг "синтетики" тюменские полицейские изъяли у жителя Иркутской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 кг синтетических наркотиков изъяли полицейские у жителя Иркутской области на 24 км федеральной трассы Тюмень – Омск вблизи поселка Богандинский. Мужчина должен был доставить товар из Свердловской области в Иркутскую, сообщает областное управление МВД России.

Автомобиль "Toyota Corolla", которой управлял иркутянин, остановили сотрудники ГИБДД. Водитель и пассажир вели себя подозрительно. Полицейские решили досмотреть машину. На заднем сидении авто у ранее не судимого мужчины обнаружили 20 пакетов со светло-бежевым порошком. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком "N-метилэфедрон".

Подозреваемые рассказали, что в интернете одному из них неизвестный предложил перевезти из Свердловской области в Иркутскую товар, пообещал оплату в размере 100 тыс. рублей. Молодой человек должен был найти попутчика и в лесополосе забрать крупную партию наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Им грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.