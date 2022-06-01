Водитель иномарки сбила восьмилетнего велосипедиста на улице Ямской в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетнего велосипедиста сбила водитель автомобиля Nissan у дома № 76 на ул. Ямской в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Ребенок ехал по тротуару на велосипеде, рядом шла мама с коляской. По предварительным данным, 55-летняя водитель, выезжая со двора, не заметила велосипедиста, ее ослепило солнце. Мальчик получил травмы. Он доставлен в больницу", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются. ГИБДД рекомендует водителям быть осторожнее в жилых зонах, на въездах во дворы и дворовые проезды.