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Водитель иномарки сбила восьмилетнего велосипедиста на улице Ямской в Тюмени

Происшествия, 17:25 16 июня 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетнего велосипедиста сбила водитель автомобиля Nissan у дома № 76 на ул. Ямской в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Ребенок ехал по тротуару на велосипеде, рядом шла мама с коляской. По предварительным данным, 55-летняя водитель, выезжая со двора, не заметила велосипедиста, ее ослепило солнце. Мальчик получил травмы. Он доставлен в больницу", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются. ГИБДД рекомендует водителям быть осторожнее в жилых зонах, на въездах во дворы и дворовые проезды.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дети

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