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Мотоциклист погиб в аварии в Тюмени

Происшествия, 19:35 16 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28-летний мотоциклист погиб в аварии в Тюмени 16 июня. Это произошло на ул.Монтажников, 44. сообщает ГИБДД Тюменской области.

Очевидцы говорят, что водитель на мотоцикле перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости, не справился с управлением. Мотоцикл въехал в бордюр, затем в металлическое ограждение. От удара байкера выбросило с мотоцикла, сам молодой человек пролетел еще около 25 метров по дороге.

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Водитель мотоцикла скончался о полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная авария

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