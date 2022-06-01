Мотоциклист погиб в аварии в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28-летний мотоциклист погиб в аварии в Тюмени 16 июня. Это произошло на ул.Монтажников, 44. сообщает ГИБДД Тюменской области.

Очевидцы говорят, что водитель на мотоцикле перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости, не справился с управлением. Мотоцикл въехал в бордюр, затем в металлическое ограждение. От удара байкера выбросило с мотоцикла, сам молодой человек пролетел еще около 25 метров по дороге.

Водитель мотоцикла скончался о полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.