Мотоциклист погиб в аварии в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
28-летний мотоциклист погиб в аварии в Тюмени 16 июня. Это произошло на ул.Монтажников, 44. сообщает ГИБДД Тюменской области.
Очевидцы говорят, что водитель на мотоцикле перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости, не справился с управлением. Мотоцикл въехал в бордюр, затем в металлическое ограждение. От удара байкера выбросило с мотоцикла, сам молодой человек пролетел еще около 25 метров по дороге.
Водитель мотоцикла скончался о полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.