Четверо детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четверо детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Автобус ПАЗ на пешеходном переходе в Нижней Тавде сбил 9-летнего школьника. Предварительно, столкновение произошло, когда ребенок перебегал дорогу по зебре. Мальчик получил тяжелую травму ноги и другие ранения. Водитель был трезв.

В Ялуторовске на перекрестке водитель автомобиля Кia сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток ехал по линии тротуара. Школьник получил тяжелые травмы, он в больнице.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства остальных происшествий выясняются.