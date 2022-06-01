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Четверо детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки

Происшествия, 11:15 18 июня 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четверо детей пострадали на дорогах Тюменской области за сутки. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Автобус ПАЗ на пешеходном переходе в Нижней Тавде сбил 9-летнего школьника. Предварительно, столкновение произошло, когда ребенок перебегал дорогу по зебре. Мальчик получил тяжелую травму ноги и другие ранения. Водитель был трезв.

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В Ялуторовске на перекрестке водитель автомобиля Кia сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток ехал по линии тротуара. Школьник получил тяжелые травмы, он в больнице.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства остальных происшествий выясняются.

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# аварии , ГИБДД , ДТП , школьники

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